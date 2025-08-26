„Утре ще предложим Мирослав Рашков, който изпълнява функцията в момента, за постоянен главен секретар. Предложението ни се базира на работата, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговият потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни“, обяви премиерът Росен Желязков.

Министър-председателят уточни, че правителството все още очаква президентът Румен Радев да се произнесе по отношение на съгласуването с предложение за председател на ДАНС.

От думите му стана ясно, че утре Министерският съвет ще предложи и име за нов посланик в САЩ, отказа обаче да го назове.

„Самата процедура се случва динамично във времето. По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента преди МС да направи своите предложения с решение. Това предварително съгласуване има една цел - да се синхронизират вижданията на държавния глава и правителството по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците. Ние отдавна сме изпратили имената в президентската институция“, обясни Желязков.

Премиерът коментира и водната криза в Плевен, както и въпроса с регулацията на атракционите по морето, станал актуален след смъртта на 8-годишно момче след падане от парашут.

Относно безводието в Перник Желязков даде пример с изграждането на водния цикъл в Костинброд, където е днес за откриването на нова детска градина, „защото има амбициозен кмет“.

„В Плевен, за съжаление, през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата“, коментира премиерът.

Той обяви още, че дава двумесечен срок за по-добра координация между институциите за решаване проблема с водата на Плевен.

На въпроса дали областният управител на Плевен може да се раздели с поста си той отговори: „Да, приемете, че това е жълт картон за областния управител на Плевен“.

В момента областен управител на Плевен е Николай Абрашев.

