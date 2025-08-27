Окръжният съд във Велико Търново наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 21-годишния Б.М. от село Сушица, община Стражица.

Мъжът е обвинен, че на 25 август е направил опит умишлено да убие баща си, като е подпалил семейното жилище. По данни на прокуратурата деянието е извършено в условията на домашно насилие и с особена жестокост.

Макар и огънят да е бил потушен и бащата да е останал жив, прокуратурата подчертава, че опитът е извършен по начин, опасен за живота на мнозина, тъй като пожарът е можел да се разпространи върху съседни сгради в условията на високата пожароопасност в страната.

Съдът прие доводите на държавното обвинение, че съществува обосновано предположение за извършено тежко престъпление, за което законът предвижда от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Според магистратите е налице опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. Определението на съда подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Велико Търново. Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

