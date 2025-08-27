След серия украински удари с дронове по рафинерии и друга петролна инфраструктура през последните седмици в някои региони на Русия се появи недостиг на гориво, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

На места бензиностанциите пресъхнаха, шофьори чакаха на дълги опашки, а доставчиците въведоха лимити или напълно спряха продажбите. Според руските медии проблеми са регистрирани в Далечния изток и на Кримския полуостров, анексиран от Москва през 2014 г.

На Международната стокова борса в Санкт Петербург цените на едро за бензина А-95 достигнаха рекордни равнища, като през миналата седмица поскъпнаха с около 50 на сто спрямо януари. Търсенето се повиши както заради селскостопанската кампания, така и заради летните пътувания.

В Приморския край медиите съобщават за дълги опашки и цени до 78 рубли за литър (около 1,64 лева). На Курилските острови властите напълно прекратиха продажбата на бензин А-92, а в Крим някои компании продават гориво само с талони или специални карти. Журналисти от местната информационна служба Примпрес разказват за шофьори, които се опитват да продават бензин онлайн за цели 220 рубли на литър (около 4,63 лева).

Експерти посочват, че Украйна е засилила атаките срещу енергийна инфраструктура, като между 2 и 24 август са нанесени най-малко 12 удара, от които 10 по съоръжения в югозападната част на Русия. По оценки на анализатори щетите водят до спад в преработката на суров петрол с между 200 000 и 250 000 барела дневно, което е довело до намаляване на производството на бензин с 8,6 процента и на дизел с 10,3 процента през първите 19 дни на август на годишна база.

В опит да ограничи недостига Москва спря износа на бензин от края на юли, като мярката може да остане в сила и през септември. Енергийното министерство вече проведе срещи с ръководители на петролни компании по темата, съобщават руски медии.

Засега недостигът е ограничен до някои региони, докато столицата Москва е добре снабдена. Експерти смятат, че кризата може да се облекчи до края на септември, но подчертават, че атаките изваждат на преден план уязвимостта на руската икономика от войната с дронове.

