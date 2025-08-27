dalivali.bg
Китай: Не е разумно да се започват преговори за ядрено разоръжаване с Русия и САЩ

Ядрените сили на Китай и САЩ изобщо не са на едно и също равнище

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:51 ч. 27.08.2025 г.

Китай заяви днес, че не е разумно, нито реалистично, да се очаква от страната да започва преговори за ядрено разоръжаване със САЩ и Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун каза това, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил контрола върху ядрените оръжия с руския лидер Владимир Путин и иска Китай също да се включи.

Тръмп и Путин обсъдили ядреното разоръжаване на Русия

"Ядрените сили на Китай и САЩ изобщо не са на едно и също равнище и политиката по ядрените въпроси в двете страни е много различна", каза Го. 

Говорителят засегна и друга тема, като заяви, че Китай се надява САЩ да работят по ангажимента на Тръмп към китайските студенти. 

Го Цзякун призова САЩ да спрат "непредизвикания тормоз, разпити и депортации" на китайски студенти. 

Тръмп каза вчера, че американските колежи ще изпаднат в трудна ситуация, ако в тях не учат китайски студенти, след като привържениците му го разкритикуваха заради изказване, че ще позволи на 600 000 китайски студенти да влязат в страната.

