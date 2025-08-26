Президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъди ядреното разоръжаване с руския си колега Владимир Путин по време на преговорите в Аляска.

„Мисля, че разоръжаването е много, много важно“, каза Тръмп, цитиран от БГНЕС.

„Но Русия е готова да го направи и мисля, че Китай също ще е готов. Не можем да позволим разпространението на ядрени оръжия. Трябва да спрем ядрените оръжия“, добави той, без да разкрива подробности от разговора.

Според доклад на Федерацията на американските учени (FAS), към март 2024 г. Русия разполага с общо 5580 ядрени бойни глави, включително около 1200, които чакат да бъдат демонтирани, което е най-много от всяка друга страна в света.

Ядреният арсенал на Русия включва тактически оръжия за употреба на бойното поле и стратегически оръжия, способни да достигнат САЩ, пише „Киев индипендънт“.

Москва многократно е отправяла ядрени заплахи срещу Украйна и Запада от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Въпреки че тези заплахи не се реализираха, продължават да съществуват опасения относно военните амбиции на Русия извън Украйна.

Към днешна дата преговорите за контрол над ядрените оръжия между Москва и Вашингтон не отбелязват напредък.

Няколко седмици преди срещата между Тръмп и Путин в Аляска на 15 август, американският президент разпореди две американски атомни подводници да бъдат преместени в „подходящи региони“ в отговор на провокативните изявления на бившия руски президент Дмитрий Медведев.

Медведев посочи, че засиленото участие на Вашингтон в прекратяването на войната на Русия срещу Украйна може да доведе до пряк конфликт между САЩ и Москва.

Той многократно заплашваше с ядрена ескалация и разпространяваше пропаганда на Кремъл, представяща Русия като жертва на западната агресия.

Тръмп обвини Медведев, че „навлиза в много опасна територия“, наричайки го „провалил се бивш президент“ и предупреждавайки го да „внимава какво говори“.

