Вагон на товарна композиция е излязъл от релсите в района на промишлена зона "Искър", съобщи Българското национално радио.

Инцидентът е станал на улица "5010" в обедните часове днес.

По първоначална информация няма пострадали, нито нанесени щети.

Екипи на столичната полиция са изпратени на мястото, за да регулират движението.

Очаквайте подробности!

На 15 август част от товарна композиция с 34 цистерни с дизел дерайлира и се запали на жп линията до симеоновградското село Пясъчево. За щастие инцидентът се размина без жертви.

Заради инцидента в община Симеоновград беше обявено частично бедствено положение.

Дерайлиралите вагони са на фирмата "Булмаркет" - същата, която беше собственик на злополучните цистерни от трагичния инцидент в Хитрино.

На 10 декември 2016-а година рано сутринта товарна композиция, която минава през селото, излиза от релсите и след теч на пропилен, избухва мощен взрив. 7 души загиват. Десетки са ранени. Експлозията унищожава и голяма част от къщите.

