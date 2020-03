Увеличаване на броя на часовете за обучение, орязване на храстите по пътищата, поставяне на маркировка и полицаите да си вършат работа като помощници и приятели на пътя. Това трябва да са приоритетите, за да се подобри ситуацията по пътищата в страната, които застъпи в ефира на "Важното, казано на глас" по bTV радио председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка Йонко Иванов.

Над 11% от всички тежки пътнотранспортни произшествия през миналата година са предизвикани от неопитни водачи с под 2 години стаж. Информацията дойде от Държавна агенция "Безопасност на движение по пътищата".

По повод слагането на колани в автомобилите Иванов подчерта, че се стараят да учат преминаващите през шофьорските курсове да си слагат коланите. Румъния Италия и Испания са водачи в статистика, която отчита къде най-често хората не си слагат коланите.

България обаче не е участвала в статистиката. Оказва се, че най-често хората до 40-годишна възраст и предимно жени отказват да си слагат предпазни колани.

Председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка Йонко Иванов подчерта, че когато се следи и за колани, трябва да се повдигне въпросът за поведението на полицаите. Какъв сигнал дават на обществото, когато ги виждаме да карат без колани, да спират на забранени за това места, да карат без светлини, попита Иванов.