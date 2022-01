Може би идва краят на пандемията. Това каза в ефира на bTV Radio проф. Пенка Петрова, директор на Института по микробиология при БАН.

Your browser does not support the audio element.

„В момента циркулират четири варианта на „Омикрон“ в Европа. Вероятно той няма да е съвсем последният коронавирус от това семейство. Но тъй като всички подварианти на „Омикрон“ протичат по-леко, заразяват предимно младо население, което го прекарва по-леко и създава бърз имунен отговор, то всъщност може би наистина това ще бъде краят на пандемията“, каза тя.

По думите на проф. Петрова обаче е важно ваксинацията у нас да продължи с по-бързи темпове.

„В света при огромен брой заразени страните свалят мерките, защото виждат, че ваксините действат. Т.е. няма да има тежко прекарване на болестта и смърт. За съжаление у нас и „Омикрон“ вариантът се оказа смъртоносен точно заради много ниската степен на ваксиниране“, обясни тя.