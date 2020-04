Родителите да не се страхуват и да извършат необходимите имунизации на своите деца. Този съвет даде в предаването на bTV Радио „Важното, казано на глас“ педиатърът д-р Пламен Масларски. По думите му е много важно при посещение на здравни заведения да се спазват мерките - да не се пипат повърхности, да се дезинфекцират ръцете.

„При децата, които нямат автоимунни, хронични заболявания или алергии, лекарска комисия може да прецени да се отложи ваксинацията за по-дълго време. Обикновено до 3 месеца е допустим период. Аз съветвам, когато няма индикация, ваксините да не се отлагат, тъй като те са за много по-лоши и опасни за децата заболявания, отколкото е новият коронавирус.“

Your browser does not support the audio element.

Той обясни, че при реимунизациите може да се изчака повече, защото се предполага, че вече има изграден имунитет.

„На кърмаче не може да се постави маска. В такъв случай трябва да се спазва дистанция и дезинфекция на родителите при контакт с повърхности“, категоричен е лекарят.

По-големите деца трябва да не докосват маската и да предпазват и носа, и устата.

Доктор Масларски обясни, че не препоръчва децата да се събират със своите баби и дядовци, за да не ги поставят в риск. Попитан дали тестът е вариант, при които да се провери наличието на зараза при най-малките, той припомни, че тестовете могат да дадат и грешен резултат.

Педиатърът препоръча разходки, слънце и здравословна храна за най-малките и обясни, че ако детето не боледува много често или няма придружаващи заболявания, не е необходимо да приема допълнителни витамини или хранителни добавки.

Може ли болестта да протече тежко при децата?

Доктор Пламен Масларски коментира и информацията, която дойде от Великобритания, че лекарите трябва да внимават за рядка, но опасна реакция при деца, която може да е свързана с коронавирусна инфекция:

„В различни публикации се споменава Синдромът на Кавазаки, което е автоимунно заболяване, увреждащо коронариите на сърцето и може да има последствия. Както всеки вирус може да отключи автоимунни заболявания и тези имунни клетки да атакуват структури на човешкия организъм, така се счита, че може да бъде отключен захарен диабет и други болести.“

Той уточни, обаче че към момента няма категорични и статистически значими данни за подобни усложнения.

„При повечето от децата, при които няма хронични или съпътстващи заболявания, болестта протича сравнително леко“, увери докторът.