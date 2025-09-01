Най-много жалби имаме, свързани с "Топлофикация", с безводието и защита на потребителските права, както и с еврото, заяви в предаването на bTV "Лице в лице" омбудсманът Велислава Делчева.

Честият проблем е, че хората не знаят срокове за възражение или че не са получени фактурата, като хартиен документ. До 31-ви август се дават възражения.

По повод безводието това, което омбудсманът може да направи е да побутне институциите да гарантират поне питейна вода за хората, които са лишени от това.

Възрастните пишат до омбудсмана, че искат още сега да им бъдат преизчислени пенсиите, за да могат да си планират бюджета. Омбдудсманът заяви, че от 19 септември ще започнат срещи с възрастните хора, на които ще преизчислят на всеки един пенсията. Първата среща ще е в Дупница.

"Успяхме да помогнем на един човвек който повече от 4 месеца не беше получавал пенсията си за ТЕЛК. има огромни забавания в получаване на решенията на ТЕЛК, както и има забавяне в изплащането от НОИ. Има проблеми в комуникацията между институциите. В сътрудничество с НОИ успяхме много бързо да реагираме", разказа Делчева.

Тя спомена и за още един случай - оплакване от човек, който е попаднал в системата на бързите кредити. Една от финансовите институции е отказала да изтрие кредитното му минало. "Имам уверение сега от БНБ да бъде променена подзаконова уредба, за да може не само динансовите институции, но и частни лица да искат заличаване на кредитното минало", заяви омбудсманът.

"Имаме жена в София, на чиято адресна регистрация има регистрирани 80 фирми, за които тя не знае. Подобен случай във Варна - мъж се оплаква, че има 45 фирми, вписани на неговата адресна регистрация. В момента, ако вие знаете моя адрес, на който аз живея, може без никакъв проблем да отидете в агенцията по вписванията и да си регистрирате фирма на моя адрес.

Веднага реагирахме, проведохме среща с министъра на правосъдието. Има законопроект, който е в Народно събрание, така че през Министерство на правосъдието и през Народното събрание, веднага ще направим всичко възможно да поправим това положение", каза още Делчева.

По темата за заместник-омбудсмана, за чиято позиция с най-висока кандидатура е Мария Филипова, Делчева заяви, че ще изчака решението на Народното събрание, за да говори по важните теми с ФИлипова, и се доверява на Комисията, която издигна кандидатурата й.

