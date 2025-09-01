3-годишният Оливър е на детска площадка, клекнал под яркото слънце, докато се смее срещу камерата. С тази сладка детска снимка малкото дете се превръща в обект на издирване в цяла Европа. Твърди се, че малкото момче е отвлечено от майка си.

Бащата на Оливър Пю е британец. Той съобщава за изчезването на детето си в полицията в Испания.

Момченцето е родено на 3 ноември 2021 г. Видяно е за последно на 4 юли 2025 г. в испанския курорт Марбея. Неговият баща подава сигнал в полицията месец по-късно – на 7 август.

„Разглеждаме случая като отвличане на дете. Смятаме, че майката е напуснала Испания и е отвела момчето обратно в родната си Русия“, казва говорител на полицията, цитиран от британските издания.

Според източник, близък до семейството, родителите са разделени и двамата обаче живеят в крайбрежния район Коста дел Сол, област Андалусия.

Има издадена съдебна заповед, която забранява на майката да изведе Оливър от страната. Малкият Оливър е с британско гражданство.

Публичен апел за издирване на малкото дете е публикуван в уебсайта на Националния център за изчезнали лица в Испания (CNDES).

Ако се окаже, че Оливър е в Русия, това ще постави британските и испанските власти в трудна позиция да го върнат детето при баща му.

Дори със съдебно решение да се поиска екстрадиция на майката, Русия почти винаги отказва да направи това за собствените си граждани, посочват британските медии.

