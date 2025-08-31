dalivali.bg
Почти половин София остава без топла вода до 9 септември заради голям ремонт

Това е част от ежегодната профилактика на основните и спомагателни съоръжения в столицата

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:59 ч. 31.08.2025 г.

„Топлофикация София“ съобщи, че предстои планов ремонт на ТР „София Изток“ и топлопреносната мрежа в столицата. Това е част от ежегодната профилактика на основните и спомагателни съоръжения, с цел гарантиране на безавариен отоплителен сезон 2025/2026 година.

Ремонтът ще започне в 01:00 ч. на 1 септември и ще продължи до 23:59 ч. на 9 септември, като през този период топлоподаването временно ще бъде преустановено за част от столичните квартали.

Засегнатите райони включват:

ж.к. „Христо Смирненски“

кв. „Гео Милев“, кв. „Изток“, кв. „Изгрев“

ж.к. „Дианабад“

ж.к. „Младост 1, 1А, 2, 3, 4“

кв. „Мусагеница“, кв. „Полигона“, кв. „Студентски град“

кв. „Витоша“, кв. „Малинова долина“

ж.к. „Дървеница“, ж.к. „Дружба 1 и 2“

кв. „Хладилника“, част от кв. „Лозенец“ и кв. „Яворов“ (с конкретни карета)

Промишлен район – Гара Искър, Комплекс „Враня“ – БАН и НИМХ, ОП „Зоологическа градина - София“

Експерт: Средните загуби на вода у нас са около 60%. За някои ВиК оператори достига 80%

По време на ремонта ще бъдат подменени амортизирани арматури и компрометирани топлопроводи, както и ще се извърши проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата.

Потребителите могат да следят актуалната информация за прекъсванията чрез интернет портала на дружеството www.toplo.bg, като се регистрират в „Моят портал“ или чрез мобилното приложение „Моето топло“.

„Топлофикация София“ се извини за причиненото неудобство и благодари на потребителите за разбирането и съдействието.

