Какви са новите общи условия на "Софийска вода"

И &quot;Софийска вода&quot; се дигитализира

Радослав Чолаков Радослав Чолаков

Публикувано в  12:38 ч. 27.08.2025 г.

Новите общи условия на Софийска вода разглежда Комисията за енергийно и водно регулиране. 

Това, което се променя между нас, като абонати и Софийска вода, е комуникацията. Вместо досегашните хартиени фактури и отчетите, които се лепяха на входовете на кооперациите заради предстоящата проверка на инкасатора, всичко това ще получаваме по електронната си поща.

Това е най-общо е част от процеса на дигитализация, който върви в комуналните услуги, включвайки електроразпределителните дружества, мобилните оператори - сега идва ред и на Софийска вода. 

КЕВР започва проверки заради сигналите с недостига на вода

"Следвайки опита и на други компании, и ние решихме да предприемем, предложим и да преминем към електронна доставка на нашите фактури към нашите клиенти, като това да бъде водещият канал за комуникация в тази посока", коментира Васил Тренев, изп. директор на "Софийска вода". 

"При изрично заявление от страна на гражданите, ако някой не ползва интернет, няма имейл адрес и тн, да получава хартиена фактура", заяви Пламен Младеновски, председател на КЕВР.

КЕВР: Някои части на София може да са без парно зимата, ако „Топлофикация“ не направи спешни ремонти

Друга промяна в общите условия е, че при разлика на показания на индивидуалния и общия водомер под 20% таксата за тази справка ще се плаща от потребителите. Срещу това се обяви Мая Манолова от "Изправи се БГ", комисията ще вземе предвид нейните възражения и ще вземе решение на закрито заседание на 24-ти септември.

