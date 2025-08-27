Какви са новите общи условия на "Софийска вода"

Новите общи условия на Софийска вода разглежда Комисията за енергийно и водно регулиране.

Това, което се променя между нас, като абонати и Софийска вода, е комуникацията. Вместо досегашните хартиени фактури и отчетите, които се лепяха на входовете на кооперациите заради предстоящата проверка на инкасатора, всичко това ще получаваме по електронната си поща.

Това е най-общо е част от процеса на дигитализация, който върви в комуналните услуги, включвайки електроразпределителните дружества, мобилните оператори - сега идва ред и на Софийска вода.

"Следвайки опита и на други компании, и ние решихме да предприемем, предложим и да преминем към електронна доставка на нашите фактури към нашите клиенти, като това да бъде водещият канал за комуникация в тази посока", коментира Васил Тренев, изп. директор на "Софийска вода".

"При изрично заявление от страна на гражданите, ако някой не ползва интернет, няма имейл адрес и тн, да получава хартиена фактура", заяви Пламен Младеновски, председател на КЕВР.

Друга промяна в общите условия е, че при разлика на показания на индивидуалния и общия водомер под 20% таксата за тази справка ще се плаща от потребителите. Срещу това се обяви Мая Манолова от "Изправи се БГ", комисията ще вземе предвид нейните възражения и ще вземе решение на закрито заседание на 24-ти септември.

