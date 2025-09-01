Заради годишната профилактика на ТЕЦ-Изток голяма част от София остава без топла вода. Това са кварталите „Младост“ 1, 2,3,4, както и „Дружба 1“ и „Дружба 2“.

Топлоподаването ще бъде спряно в части от центъра, кварталите „Изток“, „Дианабад“, „Мусагеница“ и „Студентски град“.

В засегнатите квартали топлата вода ще бъде пусната на 9 септември, съобщават от „Топлофикация София“.

Годишната профилактика на софийските тецове е нещо, с което особено по-възрастните софиянци са свикнали, защото такава профилактика, свързана със спирана на топлата вода през лятото, се прави още по времето на социализма.

Профилактиката на ТЕЦ-а се налага, за да се направи ремонт там, където е необходимо, и да не се налага аварийно спиране на парното и топлата вода през зимата, посочват от „Топлофикация София“.

По закон дружеството е длъжно да уведоми абонатите си за предстоящо спиране на топлоподаването две седмици преди плановия ремонт.

По време на годишната планова профилактика ще се подмени амортизирана арматура, компрометирани топлопроводи, както и ще бъде извършена проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата, с цел осигуряването на безавариен отоплителен сезон 2025/2026 г.

Така от днес до 9 септември близо половин София остава без топла вода.

