Пуснаха парно в столичен квартал. В края на август радиаторите в блок в „Дианабад“ се оказват топли, а хората се шегуват, че поне това се случва при захлаждане на времето, а не в най-големите летни жеги.

Както оправяла пердето в дома си - Деси Кирова усетила, че от радиаторите идва топлина.

Тя и семейството ѝ живеят във вход Е на блок 45, а в съседния вход Д е абонатната станция, която е обща за двата входа.

„Имаше авария в петък вечер с топлата вода в нашата абонатна, която е в другия вход, но беше възстановена още в събота. Предполагам може да има общо, не знам“, казва Деси.

„Топлофикация София“ изпрати свой служител на място, който установи, че парното на блока не е пуснато и, че причината за затоплянето на радиаторите, е в следствие на ремонтни дейности по вътрешната инсталация и последващо запълване на същата, което става с топла вода.

От Топлофикация напомнят, че всяка жилищна сграда трябва задължително да разполага с живущо лице, обучено да оперира с абонатната станция за дейности, отнасящи се по вътрешната инсталация.

Защото има ли ремонт в блока и ако този ремонт е свързан с парното, може да се очаква радиаторите да излъчват топлина заради запълването на инсталацията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK