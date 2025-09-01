Двете момчета, които снощи пострадаха в катастрофа край монтанското село Смоляновци са с множество травми, на командно дишане и към момента състоянието им е стабилно, съобщи директорът на Многопрофилната болница за активно лечение в Монтана.

Лекарите не препоръчват транспортиране на пациентите и затова не е подавано искане за хеликоптер от страна на лечебното заведение към Координационната централа на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

По настояване на здравния министър Силви Кирилов консилиум от началниците на отделения ще оценява състоянието на пациентите, като ще им бъде осигурен и индивидуален сестрински пост.

При необходимост и ако състоянието на пациентите позволява те да бъдат транспортирани по въздух, ще се реагира незабавно.

По-рано от Министерството на транспорта и съобщенията също посочиха, че здравословното състояние на детето, пострадало при катастрофа край Монтана, в момента не позволява транспортирането му в друга болница.

Съгласно процедурата, само изпращащата болница може да реши дали състоянието на детето изисква и позволява то да бъде транспортирано до друго лечебно заведение с медицински хеликоптер.

Следващата стъпка е потвърждението на приемащата болница, че има възможност да хоспитализира пациента, посочиха още от министерството.

При инцидента между лека кола и камион загина мъж на 48 години от Силистра, а синовете му - на 15 и 21 години, пострадаха тежко. Майката на децата е ранена по-леко.

Първоначалната версия за причината за катастрофата, станала в 20:15 ч. снощи, е навлизане в лентата за насрещно движение на десен завой от страна на водача на автомобила, който се е блъснал в товарен камион с прикачено ремарке с румънска регистрация, шофиран от румънски гражданин на 52 години.

