Тежка катастрофа е станала тази вечер на международния път Е79 при с. Смоляновци, област Монтана.

Това съобщи Дина Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Лек автомобил (баничарка) се е ударила челно в камион. В следствие на удара има четирима ранени, един от които в много тежко състояние.

Движенето по шосето в района е спряно и в двете посоки.

В ранните часове на днешния ден стана тежка катастрофа на път Е-79 в участъка преди входа на Враца – кола се удари в тир.

При инцидента загина турски гражданин – шофьорът на колата, а двама бяха тежко ранени.

В следобедните часове стана и втора катастрофа във Врачанско – в района на местния Студентски град.

Междувременно тир отново се обърна на пътя между Телиш и Радомирци, Плевенско, където загина 12-годишната Сияна на 31 март.

