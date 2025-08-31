Втора за деня катастрофа е станала днес край Враца, съобщи Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики.

Инцидентът е станал в района на местния Студентски град.

Ударили са се два автомобила, двамата шофьори са ранени, пише Русинова.

Едната кола, движеща се в поска Враца, при опит да направи обратен завой отнема предимството на изпреварващия го в лявата лента джип и се удрят.

При тежка катастрофа на входа на Враца днес загина турски гражданин.

При този инцидент автомобил се удари в автовоз, колата се завърта и се удря в друг автомобил.

За няколко часа беше ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин – Враца в района на Враца.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK