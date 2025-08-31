Втора за деня катастрофа е станала днес край Враца, съобщи Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики.
Инцидентът е станал в района на местния Студентски град.
Ударили са се два автомобила, двамата шофьори са ранени, пише Русинова.
Едната кола, движеща се в поска Враца, при опит да направи обратен завой отнема предимството на изпреварващия го в лявата лента джип и се удрят.
При тежка катастрофа на входа на Враца днес загина турски гражданин.
При този инцидент автомобил се удари в автовоз, колата се завърта и се удря в друг автомобил.
За няколко часа беше ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин – Враца в района на Враца.
