Летище Пловдив: Не сме имали притеснение относно самолета на Урсула фон дер Лайен

По време на кацането на самолета на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен GPS навигационните системи са изчезнали. "Ръководство въздушно движение" са приложили алтернативен подход за кацане. Новината потвърдиха и от правителствената информационна служба.

От ръководството на Летище Пловдив категорично отрекоха да имало притеснение относно полета. Сигурността на всеки един не е била застрашена в нито един момент.

Директорът на летището заяви, че е следял през цялото време полета и не е забелязал абсолютно никакъв проблем.

Решение на пилота е коя е от двете действащи на Летище Пловдив навигационни системи да избере. Полетът е осъществен, след като е използвана старата наземна навигационна система.

С позиция за случилото се излезе и Министерският съвет. В съобщение до медиите от там уточняват, че по време на полета е имало проблем със спътниковия сигнал до навигационната система на самолета.

При подхода за кацане той е изчезнал, но Ръководство на въздушното движение незабавно са предложили алтернативен подход.

От там подчертават, че системите на България са независими и позволяват безопасно и надеждно кацане. Самолетът пък е бил нает от Европейската комисия.

„Можем да потвърдим, че е имало заглушаване на GPS сигнала, но самолетът кацна безопасно в България. Получихме информация от българските власти, че те подозират, че това е било вследствие на груба намеса от страна на Русия. Ние сме наясно, и по някакъв начин свикнали, с тези заплахи, които са постоянен елемент от враждебното поведение на Русия. Разбира се, това само ще засили още повече нашата непоколебима решимост да увеличим отбранителните способности и подкрепата си за Украйна. Този инцидент всъщност подчертава колко спешна е мисията, която председателят изпълни през тези дни в държавите на първа линия“, заяви Ариана Подеста, говорител на Европейската комисия.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен беше на посещение у нас в неделя, 31 август. Тя посети ВМЗ-Сопот заедно с премиера Росен Желязков.

