Турският гражданин, получил инфаркт в буферната зона на ГКПП „Капитан Андреево“, е починал.

Това съобщават турски медии и коментарите са, че мъжът не е имал шанс да бъде спасен заради бюрократични пречки от страна на българските власти.

Твърди се, че турската линейка е чакала около 20 минути, за да получи от българските власти за влизане в буферната зона, за да помогне на пациента, но разрешението не е било одобрено.

По-късно на мястото пристигнала българска линейка и откарала пациента в болницата в Свиленград.

Въпреки опитите на лекарите Шеместин Тан починал, тъй като се е забавила интервенцията, която при инфаркт е критично важна в първите минути.

Както bTV съобщи, в последната седмица на август трафикът от Турция към България на ГКППП „Капитан Андреево“ е изключително интензивен и се чака по 3-4 часа.

Причината е, че в този период много турски граждани, които живеят в Западна Европа, се прибират след ваканцията.

