МЗ: Здравните профилактични карти на децата вече могат да се издават електронно

Системата ще се достъпва от медицинските специалисти в здравните кабинети в учебните заведения

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:30 ч. 01.09.2025 г.

Личните здравно-профилактични карти на децата вече могат да се издават електронно, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Това бе обсъдено днес сутринта на съвместна среща с министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, министъра на електронното управление Валентин Мундров, „Информационно обслужване“ АД и представители на Българския лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

„Електронизацията е приоритет за Министерството на здравеопазването. Целта на всичко, което правим е поетапно отпадане на административната тежест за всички медицински специалисти, както и облекчаване на родителите и гражданите“, заяви министър Кирилов.

В здравните ни досиета ще бъдат включени още данни

„Отпадането на здравните профилактични карти е ангажимент, който поехме както към родителите, така и към вас – лекарите, и този ангажимент е спазен. Усилията ни за надграждане на системата продължават и разчитаме на вашето съдействие“, заяви министър Мундров.

По време на срещата беше направена демонстрация на системата, която ще се достъпва от медицинските специалисти в здравните кабинети в учебните заведения. В нея вече е налична информацията от проведените медицински прегледи към момента.

Освен електронизация на здравните карти, с новите текстове в Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, отпада и необходимостта от представяне на контактни бележки.

Електронно здравно досие: Как можем да получим достъп от мобилния си?

„В момента сме в процес на преливане на исторически данни за имунизациите на децата от системата на Националната здравноосигурителна каса към НЗИС, като се стремим до 15 септември да сме готови“, заяви Борис Костадинов, директор на дирекция „Софтуерна интеграция“ в Информационно обслужване.

От утре - 2 септември, по план стартират обученията на медицинските специалисти от детските градини и училищата в страната.

