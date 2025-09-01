Френската полиция арестува пътник на жп гарата в Париж, скрил в бельото си множество бижута на стойност 10 млн. евро.

Прокуратурата в Париж съобщи в понеделник, че срещу мъжа и негов съучастник, който също е задържан, е започнато разследване за участие в престъпна група за търговия с крадени вещи, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В куфарчето на мъжете е бил намерен и ъглошлайф.

Според вестник "Паризиен" по данни на разследващите двамата мъже са познати на правоохранителните органи и са били спрени за рутинна проверка по-рано на жп гарата в Лион.

При нея полицаите открили, че един от мъжете е скрил в бельото си чорап, в който се намирали луксозен часовник и голям брой бижута.

Сред откраднатите вещи е било и колие, оценено на стойност 2 млн. евро, както и пръстен, струващ 1 млн. евро.

