Заловиха скъпоценни камъни за над 9 милиона евро в мащабна мрежа за контрабанда

Под наблюдение са били 41 души, към момента задържани са 35-ма

Снимка: Pexels

Публикувано в  21:55 ч. 26.08.2025 г.

Публикувано в  21:55 ч. 26.08.2025 г.

Турските власти проведоха мащабна операция срещу международна мрежа за контрабанда на скъпоценни камъни. Задържани са 35 заподозрени и са иззети ценности на стойност над 445 милиона турски лири, съобщава TRT Haber.

Според изявление на Главната прокуратура, разследването е водено по обвинения за „създаване на организация с цел извършване на престъпление“, „осигуряване на място и възможност за хазарт“, както и нарушения по Закона за борба с контрабандата.

В хода на разследването са били под наблюдение 41 заподозрени, като действията им са проследявани чрез техническо и физическо наблюдение. Проведени са едновременни обиски на 41 адреса, включително 21 търговски обекта и 30 превозни средства.

Крадец на диаманти в София: Кой е мъжът, задигнал пръстен за над 16 000 лв.?

По време на операцията са иззети общо 155 килограма и 602 грама скъпоценни камъни, както и 945 бижута, за които се установява, че са били внесени в страната по нелегален път. Общата пазарна стойност на конфискуваните изделия възлиза на 445 750 000 турски лири, което се равнява на близо 9,4 милиона евро.

Акцията е резултат от дългосрочно разследване, обхващащо дейности по внос, транспортиране и нелегална търговия с диаманти, изумруди, рубини, кварц и бижута.

Министерството на финансите и хазната съобщи, че при обиските са присъствали и данъчни инспектори, които са участвали в инвентаризацията и оценката на иззетите ценности.

Учени вадят злато и изумруди за 15 милиарда евро от дъното на Карибско море (СНИМКИ, ВИДЕО)

Очаква се допълнителна информация относно вида, количеството и точната стойност на контрабандните артикули да бъде официално оповестена през следващите дни.

Разследването продължава. Другите шестима заподозрени са обявени за издирване. Властите подчертават, че операцията е сериозен удар срещу организираната престъпност, свързана с незаконната търговия на луксозни стоки и скъпоценности в страната.

