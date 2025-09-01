Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол продължават, а програмата предлага срещи с изявени лица от музиката, театъра, киното и литературата. Септември започва „ударно“, а в програмата в първия ден на месеца е носителят на „Букър“ Георги Господинов.

В двора на Художествената галерия, сред утринно спокойствие и без следа от снощния дъжд, авторът на „Времеубежище“ разказа пред зрителите на „Тази сутрин“ за своето 30-годишно присъствие на „Аполония“. „Неизменно всяка моя книга е имала премиера тук, под открито небе. Това е празник, който нямаме другаде в България“, сподели писателят.

Снимка: bTV

Господинов представи допълненото издание на „Инвентарна книга на социализма“ – своеобразен архив на предмети и спомени от епохата, създадено съвместно с Яна Генова преди 20 години. „Носталгията сама по себе си не е лоша. Всички сме направени от минало. Опасно е, когато се превърне в пропаганда. Тогава започва да разделя обществата“, каза авторът.

Писателят предупреди, че днес наблюдаваме рязко връщане назад – както в реториката на великите сили, така и в политическите идеологии. „Миналото не е невинно. А най-притеснителното е, че можеш да изпитваш носталгия към време, което никога не си живял“, подчерта Господинов.

Срещата му с публиката ще бъде посветена именно на страховете и тяхното овладяване. „Когато разказваме страховете си, ги опитомяваме“, каза писателят с доза оптимизъм.

Празниците на изкуствата „Аполония“ продължават още шест дни – с богата програма от концерти, театрални спектакли, изложби и литературни четения.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK