Временно е затворен участък от пътното платно на бул. „Панчо Владигеров“ в София заради пропадане на настилката.

Инцидентът е станал в участъка между хипермаркет и ж.к. „Обеля“. Пропадането на настилката е в обхвата на новостроящата се метростанция между „Обеля“ и „Люлин“.

Затворено е за движение едното пътно платно на бул. „Панчо Владигеров“. Движението ще се осъществява двупосочно в двете ленти на другото платно.

Автобусите от линии №31 и №81 ще се движат по обходен маршрут: от бул. „Панчо Владигеров“ по ул. „Обелско шосе“, ул. „Ефрем Чучков“ , ул. „23“ , ул. „25“, ул. „Чучулига“, бул. „Панчо Владигеров“ и по маршрута си в двете посоки.

Екип на Метрополитен и строителите работят по установяване на причините. На терен е и екип на дирекция "Аварийна помощ и превенция".

