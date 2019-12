В институцията на омбудсмана получаваме изключително много жалби срещу ВиК операторите в цялата страна.

Your browser does not support the audio element.

Има много проблеми с лошата инфраструктура, с течовете, авариите и най-вече с лошото качество на водата. Това заяви в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV радио омбудсманът Диана Ковачева.

„Аз изпратих препоръка до министъра на регионалното развитие и благоустройството за това наредбата за ВиК услугите да бъде променена, за да може гражданите да разполагат с процедура, когато от чешмите им тече вода с лошо качество, те да могат да плащат по-малко. В момента такава процедура няма. В доклада на КЕВР за 2017 година се споменава за над 61% загуби за ВиК операторите на вода в цялата страна, а за Перник процентът е над 75.“, обясни тя.

„Днес изпратих препоръка до КЕВР, с която настоявам да не се променя цената на водата в Перник, защото в момента там се предвижда увеличение от 3.75%. Ситуацията във ВиК сектора изглежда критична.“, допълни Ковачева.

Попитана дали жителите на град Перник могат да търсят обезщетения за създаденото им неудобство с режима, Ковачева отговори: „Да си без вода е нарушение на твое основно право, което е признато на международно ниво – правото на достъп до вода.“