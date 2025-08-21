dalivali.bg
София
Полицията във Варна издирва 16-годишния Георги, изчезнал в понеделник

Преди да изчезне младежът е бил със сини къси дънки, черна тениска с бял джоб и черни маратонки

Снимка: МВР

Петромира Кирчева

Публикувано в  17:40 ч. 21.08.2025 г.

Полицията във Варна издирва 16-годишния Георги Диянов Чомаков. Непълнолетното момче слязло от автомобила на майка си в района на МОЛ-Варна на 18.08.2025г., около 14:30 часа. От този момент младежът е в неизвестност.

Видимата възраст на Георги е 16-17 години, висок е около 170 см. с нормално телосложение, коса му е кестенява, а очите – кафяви.

Преди да изчезне младежът е бил със сини къси дънки, черна тениска с бял джоб и черни маратонки. Носил е чанта за през рамото - черна на цвят с жълт надпис „САТ“. В себе си няма документи за самоличност, телефон и парични средства.

Ако сте забелязали Георги, може да подадете сигнал на рел. 112 или на номерата на всички полицейски управления в област Варна.

