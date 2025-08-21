Двама моряци са леко ранени, след като пожар избухна на борда на американския военен кораб USS New Orleans край бреговете на японския остров Окинава, съобщава „Асошиейтед прес“.

Пожарът е станал, докато корабът се е намирал във водите близо до военноморската база White Beach и е продължил близо 12 часа, преди да бъде овладян.

Пожарът на амфибийния транспортен кораб е потушен, а причините за инцидента се разследват, съобщи в изявление Седми флот на Военноморските сили на САЩ.

Моряците на кораба са получили помощ в борбата с огъня от екипажа на USS San Diego – друг военен кораб, който транспортира войски и самолети, както и от японската брегова охрана и военните.

Военноморските сили съобщават, че екипажът ще остане на борда на кораба. USS New Orleans, въведен в експлоатация през 2007 г., има капацитет да побере до 800 души.

Инцидентът се случва след друг сериозен пожар, който продължи пет дни на борда на USS Bonhomme Richard в Сан Диего през юли 2020 г. Макар срещу един моряк да бяха повдигнати обвинения за умишлен палеж, той по-късно бе оправдан.

Доклад на Военноморските сили заключи, че е имало сериозни пропуски от страна на командирите и членовете на екипажа. Корабът получи обширни структурни, електрически и механични повреди и по-късно беше бракуван.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK