Чували ли сте за MAGA? Дори да не сте, скоро ще разберете за тях, защото движението Make America Great Again („Да направим Америка отново велика“) набира все по-голяма популярност. Достигайки в посланията си до крайни форми на патриотизъм и популизъм, привържениците му растат лавинообразно.

Движението, което тръгна от политически лозунг по време на кандидат-президентската кампания на Доналд Тръмп през 2016 г, доби своя идентичност и в момента живее собствен живот. Марката MAGA е патентована, има дори официални профили в социалните мрежи.

Националистическото течение обединява хора, които са привърженици на настоящия държавен глава на САЩ – недоволни от икономическата глобализация, миграцията и „новите ценности“.

MAGA се борят за засилване на федералния контрол и отдалечаване от традиционния двупартиен модел. Свързва ги нарастващо недоверие към политическия елит, медиите и международните съюзи.

Произход и идеология

Лозунгът Make America Great Again доби популярност през 2016 г., но корените му датират още от 1980 г., когато изразът е използван от американския президент Роналд Рейгън в неговата кампания за държавен глава. Тръмп възражда и вкарва този лозунг в съвременния политически дебат, като го патентова в своя марка, която символизира неговата визия и политика.

MAGA вярват, че Съединените щати някога са били велика нация, но са изгубили този статут поради чуждо влияние. Членовете му прокарват политики в духа на „Америка на първо място“ (America First) – подкрепа на собственото производство, ограничаване на миграцията и възхвала на традиционните патриархални ценности.

Според тях трябва да противодейства с всички сили на либералните политики в областта на ЛГБТИ ценностите. Или в общи линии – представят себе си като обикновени хора, които са въстанали срещу корумпираната политическа система. В същото време, анализатори твърдят, че MAGA цели да раздели американското общество, като разпространява неверни расистки, сексистки и конспиративни теории.

Имената зад MAGA

В движението членуват както известни политици, актьори и шоумени, така и напълно непознати хора. Официални данни обаче колко е броят им – няма. Знае се имената обаче на ръководните фигури. Ето част от тях:

Маржъри Тейлър Грийн – конгресменка от Джорджия, една от най-гласовитите представители на MAGA в Камарата на представителите. Известна с крайно десни позиции и подкрепа за QAnon. Майкъл Флин – бивш съветник по националната сигурност на Тръмп. Поддръжник на конспиративни теории, активно включен в MAGA митинги след 2020 г.

Руди Джулиани – бивш кмет на Ню Йорк и адвокат на Тръмп. Стана едно от лицата на кампанията за оспорване на изборите през 2020 г. Стив Банън – бивш главен стратег на Белия дом при Тръмп и създател на крайнодесния сайт Breitbart News. Счита се за „идеолога“ на MAGA.

Кари Лейк – бивша телевизионна водеща, превърнала се в политик. Загуби изборите за губернатор на Аризона (2022), но остана влиятелна MAGA фигура.

Доналд Тръмп младши – син на Тръмп, бизнесмен и политически коментатор. Активно промотира MAGA идеи в социалните мрежи. Мат Гетц – конгресмен от Флорида, лоялен поддръжник на Тръмп, често в центъра на скандали, включително разследвания за връзки с непълнолетни (които отрича).

Тъкър Карлсън – бивш водещ на Fox News (сега с шоу в X/Twitter). Макар и журналист, той е едно от най-гласовитите медийни лица, които подкрепят MAGA.

Скандалите ги обичат

През последните 5 години, скандалите, свързани с движението, са безбройни. Те са в различни области – политика, финанси, култура, но по едно си приличат – предизвикват шумно отразяване в медиите. Голяма част от членовете на MAGA се свързват с протеста от 2020 г. в Капитолия, когато граждани щурмуваха Конгреса в деня на сертифицирането на изборната победа на Джо Байдън. Събитието доведе до смъртни случаи, арести на стотици хора и започнаха мащабни разследвания.

Ръководни фигури в MAGA твърдяха без доказателства, че изборите тогава са „откраднати“, което доведе до съдебни дела, санкции за адвокати и срив в доверието към изборната система в САЩ.

MAGA бяха обвинени, че влияят и на финансовите пазари в Щатите. Скандалът „Pay-to-Play“ предизвика широк отзвук. Твърдеше се, че инфлуенсъри, свързани с движението, са взимали пари от компании, за да лобират за определени корпоративни сливания. Конгресменката Маржъри Тейлър Грийн, една от най-ярките фигури на MAGA, неведнъж предизвиква шумни скандали с твърденията си, че пожари в Калифорния са причинени от „лазери на еврейски банки“.

Анализаторите се категорични, че MAGA набира все по-голяма сила, като постоянно увеличава последователите си. Не се изключва и възможността в близко бъдеще да положат основите на третата партия в САЩ и да се изправят срещу двупартийния модел на управление.

