Жена екскурзовод припадна и почина по време на обиколка на Колизеума в Рим. Предполага се, че е издъхнала от сърдечен удар, пише Гардиън.

56-годишната Джована Мария Джамарино изпада в безсъзнание в амфитеатъра в 18:00 часа във вторник. Въпреки усилията на туристите и спешните служби, тя умира на място.

Смъртта ѝ настъпва няколко седмици, след като Световната федерация на асоциациите на туристическите гидове предупреждава, че „екстремната жега вече не е изключение, а е нова реалност, която изисква внимание, адаптация и солидарност в нашата професия“.

Италианската асоциация на сертифицираните екскурзоводи (AGTA) заяви, че смъртта на Джамарино е доказателство за физическата тежест, която екскурзоводската дейност оказва върху тялото, и призова властите да удължат работното време на Колизеума, за да могат екскурзиите да се провеждат в прохладата на ранната сутрин или по-късно вечерта.

Колизеумът е отворен от 8:30 до 19:15 ч. от края на март до края на септември.

„Няма смисъл да се говори за „извънредна ситуация поради жега“ всяка година, сякаш това е нещо ново: климатичните промени са факт и от няколко години насам работата във Форума от 10:00 до 16:30 ч. е непоносима“, заяви AGTA в социалните мрежи.

Асоциацията заяви, че от началото на юни до „поне края на август“ работното време на Колизеума трябва да бъде от 7:00 до 20:15 ч.

„От три години искаме отварянето на целия парк да се премести на 7 сутринта, а затварянето да се отложи с един час“, заяви AGTA. „Тези промени биха били от полза за общественото здраве на всички: посетители, гидове и други работници.“

Асоциацията заяви, че ниските пенсии и икономическата несигурност са принудили много от нейните членове да се натоварват и да работят с неустойчиво темпо, за да могат да издържат семействата си.

Властите на Колизеума изразиха съболезнования на семейството на Джамарино и заявиха колко са ценели нейната „професионална всеотдайност“. Италианският министър на културата Алесандро Джули каза, че нейната смърт „силно подчертава човешката и професионалната стойност на онези, които всеки ден допринасят за защитата и съхранението на нашето историческо и художествено наследство“. В знак на уважение и траур светлините на Колизеума бяха изгасени в 21:00 часа в сряда.

Миналия месец италианската национална федерация на екскурзоводите Federagit също поиска отварянето на Археологическия парк на Колизеума да бъде изтеглено с един час по-рано.

