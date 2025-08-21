В четвъртък вечерта се проведе протест в Генерал Тошево в памет на починал след междусъседски скандал фотограф от добруджанския град.

Пререканието между съседите стана на 13 август, когато съпругата на починалия е направила забележка на шумна компания в съседния двор.

„С молба да не пушат под прозореца ми, да не крещят, да не слушат силна музика. Бях нападната, обидена и заплашена да ме убият“, разказва съпругата на починалия Динко Георгиев.

Снимка: Петромира Кирчева

Малко по-късно обаче се стига и до физически сблъсък, като според близки на починалия 67-годишен мъж, му е нанесен сериозен побой, след който е откаран в болница, където няколко дни по-късно е починал.

„Убиха мъжа ми по особено жесток начин, хулигани, които са абсолютно неконтролируеми, неспазващи законите в страната, етиката на междусъседските отношения и най-важното – отношението към човешкия фактор. Доживотен затвор, без право на замяна“, казва жената.

Да подкрепят семейството на площада в Генерал Тошево дойдоха близки, приятели и граждани.

„Законодателни мерки, да има една по-голяма строгост и да не се извършват такива престъпни действия като убийство след забележка“, настоява синът на починалия мъж Ивайло Георгиев.

В понеделник Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка „задържане под стража” на привлечения като обвиняем.

Снимка: Петромира Кирчева

Към момента няма официална информация от държавното обвинение. По информация на bTV, мярката се обжалва и предстои Окръжният съд в Добрич да се произнесе.

