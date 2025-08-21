Горските пожари са опустошили над един милион хектара в ЕС през 2025 г. Това е рекорд от началото на статистическите данни през 2006 г., според анализ на АФП на данни от Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS).

Превишавайки годишния рекорд от 988 524 хектара, изгорели площи през 2017 г., към обяд в четвъртък, 21 август, цифрата достигна 1 015 731 хектара, което представлява площ по-голяма от Кипър.

Четири държави от ЕС – Испания, Кипър, Германия и Словакия – вече преживяха най-тежката си година за последните две десетилетия, за които има данни, пише БГНЕС.

Испания се бори с многобройни пожари в западната част на страната, които отнеха живота на четирима души. Испания е най-засегнатата от пожарите държава в ЕС с над 400 000 изгорели хектара, което представлява почти 40 % от общата площ в ЕС.

Португалия, която държи незавидния рекорд в ЕС от 563 530 изгорели хектара през 2017 г., е втората най-засегната страна в ЕС. Към 21 август тя никога не е имала такава площ (близо 274 000 хектара) изгоряла толкова рано през годината.

Румъния следва с 126 000 хектара, докато във Франция 35 600 хектара гори са превърнати в пепел, предимно в южния регион Од, който беше опустошен от масивен пожар в началото на август.

Тези изчисления на EFFIS, част от европейската система за наблюдение на климата Copernicus, вземат предвид само пожари, които са унищожили площи от най-малко 30 хектара. Извън ЕС Великобритания също преживява рекордна година след пожарите през април по време на ранна гореща вълна, както и в северна Шотландия в края на юни.

На Балканите Сърбия също отбелязва най-лошата си година от началото на статистическите наблюдения.

