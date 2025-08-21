Осигурихме 14 милиона лева за оборудване и екипировка за справяне с бедствията. Средствата са осигурени по проект на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР), каза на брифинг социалният министър Борислав Гуцанов.

Ще се закупят дронове и лодки, както и облекла, които да са от полза на доброволните формирования, общините и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, заяви министърът. Предвиждат се и обучения на доброволците, за да могат те по най-добрия начин да изпълняват своите дейности, обяви още Гуцанов.

Пожарникарите и доброволците са герои, каза социалният министър и изказа благодарности за тяхната работа. За нашето министерство е чест, че можем по някакъв начин да помогнем, за да бъдат преодолени бедствията.

От началото на горещите дни пожари обхванаха различни части от страната. Огънят влезе в природен парк Пирин. Десетки домове изгоряха вчера в Българово.

Над 90% от пожарите се дължат на човешка дейност – небрежност, самонадеяност или непредпазливи действия. Политиците влязоха в голям спор именно по темата за справянето с пожарите и необходимата техника за това – дали да купим нова, или да се преоборудват настоящата.

