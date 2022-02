Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е отговорна за контрола дали в болниците се извършва триаж на входа на спешните центрове. Това обясни в ефира на bTV Radio председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

„В болниците няма триаж, защото по места не се прилага организацията, която е записана в медицинския стандарт, така както трябва. Това трябва да се контролира от този, който трябва. В случая това е здравно министерство, чрез своята Агенция за медицински надзор. Те са оторизирани за следенето на стандартите, за спазване на правилата, при които са открити тези звена. Все пак преди да ги откриеш си декларирал документално, че имаш помещение за триаж. Разбира се, и кадровият проблем не може да бъде подминаван. Над 50 години са 60% от практикуващите медици в болниците и 88% от общопрактикуващите лекари“, допълни д-р Маджаров.

Той коментира и анонса на властта за реформа в сектора: „Спешната помощ е за спешните пациенти и не би трябвало да е отдушник за неосигурени, пациенти които практически използват спешната помощ като една резервна врата, за да достигнат до здравната система. На много места се поддържат лечебни заведения, които само носят името болница. Те са изпразнени от съдържание. Това рано или късно ще трябва да си го признаем. Трябва да съществуват болниците, които отговарят на стандартите, на персонала и на оборудване”.