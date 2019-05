Как номерата на партиите в бюлетината за европейските избори ще се отразят на изхода от вота?

Специално за bTV Радио астрологът и нумеролог Светлана Тилкова – Алена направи своята прогноза.

По думите ѝ бюлетината на ГЕРБ – № 12, е носител на нови симпатизанти, на умение да бъде проведена спокойна и достойна предизборна кампания, но не толкова от телевизионния екран и студийните дебати, колкото с разговори по места, а където е възможно звездите изискват да присъства и премиерът Бойко Борисов като лидер на ГЕРБ.

Бюлетина № 18, с която ще се яви БСП, говори за кармична разплата и кармично наказание. „Номерът на бюлетината разкрива защо БСП е избрала начин за водене на предизборна кампания, сякаш се готви за бой последен с врага“, допълни Алена.

Според нумерологията бюлетина № 20 за ДПС е носител на мощно пробуждане, което отново е нож с две остриета, защото говорим за партия, обвързана с много и различни като характеристика членове.

„Бюлетина № 3 за ВМРО е носител на предупреждение да внимават на кого се доверяват, защото може да се окажат обградени от ласкатели, които работят във вреда на партията и дори сигурният им един евродепутат да не се окаже на границата на избираемостта“, обясни астрологът.

Бюлетина № 14 за „Атака” привидно носи глобална промяна, но пречупена през изискването на денят на регистрация на партията. Налага изискване кампанията да е в рамките на умерения тон, за да не се окаже, че вместо симпатизанти са си спечелили негативи и неприятели и партия „Атака” не излъчи евродепутат.

Бюлетина № 1 за Валери Симеонов е предпоставка за непремерен устрем, водещ към проблеми, въпреки че се смята за гарантирано успешно ново начало, но тук факторите, които повлияват негативно изборите са достатъчно, за да кажем, че ще е чудо, ако сдружението на Валери Симеонов има представител в Европарламента, обясни Алена.

Бюлетина № 13 за Демократична България е носител на кармична разплата и кармично наказание, ако не осъзнаят изискването на годината на Юпитер, не преценяват думите си, говорят уверени, че знаят и са прави, но всъщност имат пропаст от липси в знанията си.

„Пак ще повторя – печелят коректните, а не тези, които искат да спечелят чрез нападателност и критикарстване“, каза още тя.

Алена коментира и бюлетина № 10 за АБВ, която по думите ѝ е носител на предупреждение, че само от техните правилни действия и притъпяване на ината по време на кампанията, зависи дали ще имат представител в европарламента или надеждата им няма да се оправдае.