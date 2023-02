Нов силен трус с магнитуд 5,2 е регистриран в Югоизточна Турция. При земетресението е загинал един човек, а 69 души са ранени. Има срутени сгради, съобщиха турските власти, цитирани от Ройтерс.

Първоначалната информация на Европейския средиземноморски сеизмологичен център беше за магнитуд от 5,6, но той беше променен на 5,2.

Новият трус идва три седмици след силното земетресение, при което загинаха повече от 50 000 души в Турция и Сирия.

Епицентърът на днешното земетресение е в град Йешилюрт в окръг Малатия. Кметът на Йешилюрт Мехмет Чинар заяви пред телевизия ХаберТюрк, че няколко сгради в града са рухнали.

Малатия е един от 11-те турски окръга, които бяха тежко засегнати от силните земетресения, които опустошиха части от Южна Турция и Северна Сирия на 6 февруари.

An earthquake of magnitude 5.6 has hit eastern #Turkey

About 25 buildings collapsed during the new earthquake in Turkey.

The authorities of the Eshilyurta district of Malatya reported that a father and daughter were under the rubble of one of the buildings. #Turchia pic.twitter.com/ajrguIGfm2