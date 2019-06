Голяма експлозия в две жилищни сгради в град Линшьопинг в Южна Швеция. По първоначално информация най-малко 19 души са ранени, съобщават световните медии. Те са с леки травми и са откарани в болница.

Първоначално местните спасителни служби съобщиха, че се касае за газова експлозия, но след това заявиха, че са направили грешка. Някои медии съобщават за взривена бомба.

"Засега не разполагаме с никаква информация, сочеща, че случилото се е свързано с тероризъм", каза говорител на полицията.

Според държавната телевизия СВТ в сградата, пред която е станала експлозията, няма газова инсталация. На място работят сапьори. Причината за експлозията се изяснява.

По сградите са нанесени сериозни материални щети. Съобщава се за изпочупени прозорци и повредени балкони. Едната сграда е 5-eтажна, а другата - на четири.

Живеещите там са евакуирани, а районът е отцепен от полицията. На място има пожарни коли. Изпратени са и линейки.

Massive explosion in central Linköping, Sweden destroys building facades and blows out windows. Reports of light injuries & 14 ambulances on the scene. https://t.co/2XDBKnoeOj pic.twitter.com/O3NsitLeeD

По информация на шведското национално радио общинска детска градина в района е била евакуирана. Университетската болница пък работи в режим на бедствие.

Сред разследваните версии са както технически проблем, така и бомбена атака заради вражда между местни банди.

First photos from the inside of one of the apartments after today's huge explosion #Sweden

25 to hospital

Ongoing investigation. Press conf soon #Linköping



"Possible IED says "Open source research analyst": https://t.co/Yi3BZurIvO pic.twitter.com/cTtl8cS7XR