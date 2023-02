На 19 април миналата година руска ракета удря единствената болница в Бащанка - областен център в Южна Украйна. Експлозията разрушава амбулатория и част от критично важното оборудване, а взривната вълна преминава през останалите болнични сгради, като избива прозорци и врати.

Няколко пациенти са били оперирани, а няколко жени са били в родилното отделение по това време, заяви миналата седмица директорът на болницата пред Си Ен Ен.

Снимка: Getty Images

Всички пациенти били евакуирани, но здравните работници отишли на работа на следващата сутрин. Под дъжда, рамо до рамо със своите приятели и роднини, те започнали да разчистват отломките с ръце. Ден и половина по-късно - с найлоново фолио за прозорците и без врати - лечебното заведение отново отвори врати.

Експлозията в Бащанка стана малко повече от месец, след като през март 2022 г. подобна атака унищожи родилната болница в Мариупол. Тогава руските официални лица твърдяха, че болницата е била оправдана военна цел.

Според нов анализ на следователи от САЩ, Обединеното кралство, Швейцария и Украйна, публикуван във вторник, при повече от 250 нападения по време на руската инвазия миналата година почти всяка десета украинска болница е пострадала при нападение.

Снимка: Getty Images

Анализът е направен от пет различни неправителствени организации - eyeWitness to Atrocities (eyeWitness), Insecurity Insight, Media Initiative for Human Rights (MIHR), Physicians for Human Rights (PHR) и Ukrainian Healthcare Center (UHC). Си Ен Ен прави уточнението, че е прегледала техните анализи, но не може да потвърди независимо подробностите за всяко нападение.

Близо 200 медицински работници са били убити, ранени, отвлечени или арестувани, разкриват още неправителствените организации. Те са документирали 707 нападения срещу здравни заведения в периода между февруари и декември 2022 г.