След филмите и музиката на годината, дойде време и за десетте най-гледани и препоръчвани сериали през изминалите 365 дни.

Тук методологията не е толкова ясна колкото при останалите класации, тъй като данните от стрийминг платформите продължават да растат до края на календарната 2023 г., но победителите общо взето са ясни.

10. Blue Eye Samurai – „Синеокият самурай“ – Netflix

Една серийна анимация от последните месеци бързо победи останалите в битката за рейтинг и гледаемост на стрийминг гигантите и това е „Синеокият самурай“.

Потребители онлайн я описват като най-доброто, правено някога от компанията.

Ако искате да изгледате целия сериал наведнъж, това ще ви отнеме 6 часа и 22 минути.

9. The Fall of the House of Usher – „Падението на дома Ашър“ – Netflix

Ако си падате по филми на ужасите, това е един филмов маратон, който можете да си подарите точно преди празниците.

„Падението на дома Ашър“ бързо стана популярен след излизането си в стрийминг платформата. Създаден е от Майк Фланаган по произведения на майстора Едгар Алън По.