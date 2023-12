Освен с касови филми, 2023 г. си отива и с много нова музика. Стрийминг компанията Spotify, която в световен мащаб има над 226 милиона потребители, публикува своята годишна класация за най-слушаните музиканти, песни, албуми и подкасти през изминалите 365 дни.

На първо място при артистите, разбира се, е Тейлър Суифт. Певицата издаде нов албум, последван от грандиозно турне през 2023 г. Нейните песни са стриймвани повече от 26,1 милиарда пъти в платформата от 1 януари 2023 г. досега.

Второто място отива при регетон суперзвездата Bad Bunny, който също публикува нов албум през отминаващата си година.

Сред първенците са още The Weeknd, Дрейк, Травис Скот и Лана дел Рей.

При песните също няма изненади – вероятно всички си спомняме първия път, в който чухме песента Flowers на Майли Сайръс по радиото… И продължавахме да я чуваме месеци наред. Именно това е най-стриймваната песен през 20232 г. Майли Сайръс събра повече от 1,6 милиарда стрийма.

Второто място е за Kill Bill на SZA, а третото отива при As It Was на Хари Стайлс.

В топ 10 има и две песни на Тейлър Суифт – Cruel Summer и Anti-Hero.

При подкастите също няма изненади – призът за най-слушано предаване в платформата отива при Джо Роган.

Пълните списъци вижте на следващата страница.