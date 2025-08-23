Литиево-йонните батерии в телефоните, лаптопите и дори вейповете нерядко предизвикват пожари в самолетите, съобщава Си Ен Ен.

Полет 1334 на Delta Air Lines е летял от Атланта до Форт Лодърдейл миналия месец, когато от раница започнали да се изливат дим и пламъци. Пилотите обявили извънредно положение и се пренасочили към Форт Майърс, където са 191 пътници на борда са били евакуирани.

Пожарът е тръгнал от литиево-йонна батерия в ръчния багаж на пътник.

В Техническия център за напреднала аерокосмическа индустрия към Федералната авиационна асоциация в Атлантик Сити, Ню Джърси, инженери по пожарна безопасност изследват и демонстрират колко опасно може да бъде това.

„Литиевите батерии могат да изпаднат в така нареченото термично претоварване. Изведнъж ще започне късо съединение. Ще се затопля все повече и повече, докато самата структура на батерията не се повреди. В този момент тя може да изхвърли разтопен електролит, пламъци, дим и токсичен газ“, обяснява мениджърът на отдела за пожарна безопасност Робърт Окс.

Проблемите не са нови, но в самолетите се носят повече батерии от всякога. Организацията за безопасност UL Standards and Engagement съобщава, че днес средностатистически пътник лети с четири устройства, захранвани от литиево-йонни батерии.

„Инцидентите с пожари са рядкост, но се увеличават. Виждаме по два на седмица – или в самолети, или на летища“, каза пред CNN Джеф Марутиан, президент и главен изпълнителен директор на организацията.

Федералната администрация по гражданска авиация (FAA) по принцип разрешава на носенето на лични електронни устройства с литиево-йонни батерии в регистриран и ръчен багаж.

Последните данни обаче показват, че външните батерии са основната причина за инциденти и в резултат на това FAA е въвела нова забрана – да се носят такива устройства в регистрирания багаж, където е по-трудно да се изгаси пожар.

През януари тази година Airbus A321 се запали летище в Южна Корея. Разследването продължава, но се смята, че причината е батерия, съхранявана в багажник над главата. 27 души бяха ранени, трима от които сериозно.

Снимка: Reuters

В резултат на това Южна Корея създаде правила, забраняващи съхранението на преносими батерии в багажниците над главите на превозното средство. Има забрана и за устройства за зареждане на борда.

В САЩ Southwest Airlines вече изисква всички литиево-йонни батерии да останат на видно място, когато се използват.

