Над 250 са доброволните формирования в цялата страна, които очакват своята нова подкрепа от държавата.

През седмицата стана ясно, че Министерството на труда и социалната политика (МТСП) отпуска 14 млн. лв. за тях и екипите на пожарна безопасност.

Техника от миналия век, недостатъчни оборудвания и комуникация по места. С подобни проблеми се сблъскаха борците срещу бедствия през пика на летния сезон.

Пълен комплект оборудване за един доброволец струва 1000 лв. Поради недостиг на средства част от тези разходи се покриват от самите доброволци, а другата от общините, към които са част техните екипи.

„За нас е важно да разузнаваме къде са пожарите, но и екипите, доброволците да са добре подготвени“, коментира директорът на националната пожарна гл. комисар Александър Джартов.

„Искам да благодаря на всички пожарникари и доброволци, които са герои за живота на хората“, обяви социалният министър Борислав Гуцанов.

Как ще се разпределят 14-те милиона лева ще стане ясно в края на тази година, а екипите на пожарна безопасност и доброволните формирования ще ги получат през следващата.

