Нова екипировка и обучение за доброволците, които се борят с природните бедствия. Според новия проект на Министерството на труда трябва да бъдат отпуснати 14 милиона лева. От какво имат нужда доброволците?



Ина, Христо и Александър са от активните доброволците към Столична община. Разказват, че невинаги достигат средства за екипировка.

Снимка: bTV



„Една част си я закупуваме сами, другата част я осигурява Столичната община“, казва Христо Стоицов, доброволец към формирование на Столична община.



„Към момента важни неща са маските, които пречистват въздуха. Нови резачки и всички такива консумативи“, добавя доброволецът Александър Гергов.

Според Ина Лалчева в момента най-належащото е единна информационна система, която в момента се разработва.

Христо, Алекс и Ина са сред героите от пожарите в Софийско тази година. За тях и всички 52 формирования у нас ще бъдат осигурени нови 14 милиона лева от социалното министерство. Ще бъдат снабдени с дронове за наблюдения, лодки, допълнителни облекла и обучения.

Снимка: bTV





„За нас е важно бързо а разузнаваме пожарите и от друга страна всички доброволци да са добре подготвени“, коментира шефът на пожарната главен комисар Александър Джартов.



„Искам да благодаря чрез гл. ком. Джартов на всички пожарникари, които жертват живота си и наистина са герои в съвременни условия, на всички доброволци, които също са такива герои“, каза социалният министър Борислав Гуцанов.

Снимка: bTV

Критериите за разпределяне на средства ще бъдат ясни в края на тази година, а доброволците като Ина, Христо и Алекс ще ги получат през следващата.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK