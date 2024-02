Тялото на руския опозиционен лидер Алексей Навални, който почина внезапно и неочаквано в затвора миналата седмица, е предадено на майка му, написа неговата говорителка Кира Ярмиш в социалната медийна платформа X в събота.

Ярмиш каза, че не знае дали властите ще позволят погребението да се проведе "по начина, по който семейството иска и по начина, по който Алексей заслужава".

Alexey's body was handed over to his mother. Many thanks to all those who demanded this with us.



Lyudmila Ivanovna is still in Salekhard. The funeral is still pending. We do not know if the authorities will interfere to carry it out as the family wants and as Alexey deserves. We…