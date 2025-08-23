Четвърт милион българи са без вода, а проблемът не е от вчера. Депутатите прокъсаха лятната си ваканция, за да набележат спешни мерки за справяне с водната криза.

Защо сега и ще има ли ефект? Темата коментираха в предаването „Тази събота“ инж. Димитър Куманов от сдружение „Балканка“ и експертът и бивш зам.-министър на регионалното развитие инж. Добромир Симидчиев.

„Проблемът е сериозен и е въпрос на национална сигурност“, обяви Добромир Симидчиев. Според него кризата не може да бъде решена с временни щабове, а изисква целенасочена и дългосрочна държавна политика, каквато имат страни като Израел, Белгия и Англия.

Причините за сегашната ситуация са комплексни – години на лошо управление, политически натиск върху ВиК-дружествата, липса на инвестиции и нерядко смяна на управители след всяка смяна на властта.

Друг сериозен проблем са кражбите на вода – както от битови потребители, така и от промишлени предприятия.

„Много от незаконните връзки са изградени със съдействието на служители на самите ВиК дружества извън работно време“, посочи Симидчиев. И въпреки че подобни действия вече са криминализирани, проверки почти не се правят.

Според експертите първата бърза стъпка е именно спиране на незаконните присъединявания – кражбата на вода, което не изисква средства, а ефективен контрол.

„Справянето с кражбите може много бързо да стане, но няма да е лесно, защото в много случаи ВиК операторите и определени служители са наясно с тази работа“, коментира инж. Димитър Куманов.

Експертите са категорични, че кризата няма едно решение, но ако държавата не издигне сектора с водите в приоритет, проблемите ще стават все по-сериозни.

