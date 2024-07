Актьорът Джеймс Сикинг, известен с ролите си в Hill Street Blues и Doogie Howser, M.D., почина на 90 години, съобщи Асошиейтед прес.

RIP James Sikking, who was a welcome presence in four Peter Hyams films: CAPRICORN ONE, OUTLAND, THE STAR CHAMBER, and best of all NARROW MARGIN. pic.twitter.com/3fL1VMlaWp

Сикинг е починал от усложнения от деменция, съобщи представителката му Синтия Снайдър в изявление в неделя вечер.

Роден през 1934 г. в Лос Анджелис, той се снима в популярни поредици и продукции като "Малка къща в прерията", "ФБР", "Хавай 5-0", "Мисията невъзможна", "Ангелите на Чарли" и други, предаде БТА.

Our family first met James Sikking at an ABC meeting in 1990 while he was starring in “Doogie Howser, M.D.” alongside @ActuallyNPH. We later had the pleasure of hosting him during a visit to Iowa. A favorite of producer Steven Bochco, James was a talented actor … and lovely man. https://t.co/SP4iABEN8r pic.twitter.com/avBLn0fs6M