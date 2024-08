Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси голяма част от Южна Калифорния. Трусът е усетен снощи и е регистрирано северозападно от Лос Анджелис. Няма съобщения за щети.

Геоложката служба на САЩ съобщи, че земетресението е регистрирано в 21:09 часа близо до Метлър в окръг Кърн, на 137 километра от центъра на Лос Анджелис.

Много жители в региона са получили спешно предупреждение на мобилните си телефони секунди преди труса. То е последвано от десетки вторични земетресения с магнитуд от 3,7 до 4,7, съобщава USA Today.

Властите в Лос Анджелис и други засегнати селища правят огледи за щети по инфраструктурата.

