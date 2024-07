Рядко срещано огнено торнадо връхлетя Северна Калифорния, докато най-големият горски пожар в щата тази година значително се разпростря, предава Би Би Си.

Огънят е обхванал територия от близо 967 квадратни километра. Горят предимно храсти.

42-годишен мъж беше арестуван в четвъртък по подозрение, че е предизвикал пожара, като е претърколил горяща кола в дере близо до Алигатор Хоул в окръг Бът.

Кадри на ALERTCalifornia, показват "огненото торнадо" – въртящи се пламъци и пепел, образувани при силна жега и силни ветрове.

Late night time-lapse from 7/24 of the #ParkFire in Butte County that shows the fire's approach and burn over the ALERTCalifornia Pine Creek camera location. The camera is currently still online at: https://t.co/X0i0L6Y3ZH Follow @CALFIRE_ButteCo for updates. pic.twitter.com/7akfS6zp0j