Самолет с 389 пътници на борда е бил обгърнат от пламъци малко след излитането си. Инцидентът е станал с летателна машина „Боинг“ на авиокомпания Air Canada в сряда вечерта.

Видеоклиповете показват драматични кадри. „По дяволите“ - крещи пътник,в един от записите. Пламъците са тръгнали от опашката на самолета - малко след като той е напуснал пистата с полет за Париж.

Диспечерите са предупредили пилотите от летищната кула – „Air Canada 872, летите, обгърнати от много пламъци“.

Пилотите са оставили самолета да се изкачи на височина от около 900 метра, за да могат да се обърнат безопасно, съобщава Republic World.

След това са го приземили на летището в Торонто. След около 50 минути проверка за 389-те пътници на борда е установен, че никой не е пострадал.

След инцидента от Air Canada съобщават за „проблем с двигателя“. Boeing 777-300ER ще бъде изведен от експлоатация за по-нататъшно разследване, се казва още в изявление на авиокомпанията. Вечерта пътниците са излетели с друг полет.

Video captures moment Air Canada 777 had a compressor stall on departure from Toronto Pearson International Airport on Wednesday. AC872 returned safely 30 minutes later. pic.twitter.com/I8LrySWHBJ