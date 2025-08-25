Турският министър на транспорта получи глоба за превишена скорост, след като публикува видеоклип, на който шофира с 225 км в час по магистрала - два пъти над законовата граница.

Случаят предизвика подигравки в социалните медии и публично извинение.

Клипът, съчетан с фолклорна музика и откъси от реч на президента Реджеп Тайип Ердоган, в която се хвали правителствената инфраструктура, показва как скоростомерът на министър Абдулкадир Уралоглу се надвишава 200 км/ч и колата му препуска покрай други в бързата лента на магистралата Анкара-Нигде.

По-късно пътната полиция наложи глоба от 9 267 лири (280 долара) за нарушаване на ограничението на скоростта извън столицата Анкара.

Изправен пред негативни реакции, Уралоглу сподели изображение на глобата в платформата за социални медии X, написвайки: „Извинявам се на нашата нация.“

Уралоглу допълни, че „несъзнателно и за кратко време“ е надвишил ограничението за скорост.

„Спазването на ограниченията на скоростта е задължително изискване за всички. Необходимите законови действия са предприети от нашата пътна жандармерия. С настоящото информирам обществеността, че ще бъда много по-внимателен в бъдеще“, добави той.

Максималната скорост по магистралите в Турция е 140 км/ч. Миналата година 6 351 души загинаха при близо 1,5 милиона пътни инциденти, показват официални данни.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK